СКолька раз надо взять по 2см,по 2см чтобы отмерь 2м
Математика
СКолька раз надо взять по 2см,по 2см чтобы отмерь 2м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2м=200см 200см÷2см=100 раз
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