Радиус окружности, описанной около прямоугольного треугольника , равен 10. Найдите площадь треугольника ABC AB=12

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Диаметр описанной окружности=гипотенузе = 13*2=26 катет2 = корень(гипотенуза в квадрате - катет1 в к вадрате) = корень(676-100)=24 площадь=1/2 катет1 * катет2 = 1/2 * 10* 24 =120