Словосочетание соглосования 10 штук

Геометрия
Словосочетание соглосования 10 штук
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Красивая мама, поздняя осень, новая сумка, добрая бабушка, строгий учитель,сломанный фотоаппарат, ласковая собака, исписанная тетрадь, деревянный пол, решенный пример
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Решите столбиком: 46552:92= 34504:38= 47709:57= 194880:64= 360594:897= 488520:708=
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