Словосочетание соглосования 10 штук
Геометрия
Словосочетание соглосования 10 штук
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Красивая мама, поздняя осень, новая сумка, добрая бабушка, строгий учитель,сломанный фотоаппарат, ласковая собака, исписанная тетрадь, деревянный пол, решенный пример
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