Пожалуйста помогите в тестах только буквы!Срочно!И 6 если сможете(если что можете ??олько тесты)!Спасибо за внимание!

Українська мова
Пожалуйста помогите в тестах только буквы!Срочно!И 6 если сможете(если что можете ??олько тесты)!Спасибо за внимание!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1б. 2незн. 3а. 4б.5г.6нез
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