Пожалуйста помогите в тестах только буквы!Срочно!И 6 если сможете(если что можете ??олько тесты)!Спасибо за внимание!

Українська мова

Пожалуйста помогите в тестах только буквы!Срочно!И 6 если сможете(если что можете ??олько тесты)!Спасибо за внимание!

Автор: Гость