Рассчитать угол падения солнечных лучей для города Челябинск 22 июня, 23 сентября и 22 декабря
География
Рассчитать угол падения солнечных лучей для города Челябинск 22 июня, 23 сентября и 22 декабря
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22 июня в полдень на параллели 23,5 с.ш. солнце будет в зените, а на параллели 23,5 ю.ш - на высоте в 43 градуса. 22 декабря - с точностью наоборот.
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