Пожалуйста поскорей, заранее спасибо))
Физика
Пожалуйста поскорей, заранее спасибо))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=? U=380 B t=2=120 c m=6 т=6000 кг I=51 A h=12 м g=10 м2/с n=A1/A1*100% A1=mgh A2=U*I*t A1=12*10*6000=720000 Дж A2=380*51*120=2325600 Дж n=720000/2325600*100%=30.9 % R1=3 Ом R=6 Ом R3=5 Ом I3=2 A P1-? U2.3=I3*R3=2*5=10 B I2=U2.3/R2=10/6=1.6 A I1=I2+I3=1.6+2=3.6 A P1=I^2*R1=3.6^2*3=38.8 Вт
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