ПОЖАЛУЙСТА, ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ! Составить план действий по защите природы.

Гость: Гость:

1 поливать цветы ухаживать кустарниками и деревьями 2 не вырубать деревья не загрязнять воду не выбрасывать мусор из-за этого может умереть какое-либо животное если мусор выкидывать мимо не загрязнять воздух а то нечем будет дышать я сказала дети деревья Почему не вырубать это из-за того что не будет чем дышат из-за этого может увидеть все человечество короче воду загрязнять из-за того что она такая дорогая нам сказал учитель по истории то что через 50 лет она будет дороже нефти и газа