ПОЖАЛУЙСТА, ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ! Составить план действий по защите природы.
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ПОЖАЛУЙСТА, ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ! Составить план действий по защите природы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 поливать цветы ухаживать кустарниками и деревьями 2 не вырубать деревья не загрязнять воду не выбрасывать мусор из-за этого может умереть какое-либо животное если мусор выкидывать мимо не загрязнять воздух а то нечем будет дышать я сказала дети деревья Почему не вырубать это из-за того что не будет чем дышат из-за этого может увидеть все человечество короче воду загрязнять из-за того что она такая дорогая нам сказал учитель по истории то что через 50 лет она будет дороже нефти и газа
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