Пожалуйста , срочно дайте правильный ответ заранее спасибо

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Пожалуйста , срочно дайте правильный ответ заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полями, дорогой Лежу, вдыхаю Земли, растений Белые, золотые, синие. Падали, шлепали На траве, на кустах, на деревьях Сверкала, блестела, переливалась
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