Пожалуйста, срочно!))) Велосипедист проехал половину пути со скоростью 10 м/с, а половину оставшегося времени со скоростью 8 м/с, а затем до конца пути он ехал со скоростью 4 м/с. Определить среднюю скорость движения велосипеди...

Физика
Пожалуйста, срочно!))) Велосипедист проехал половину пути со скоростью 10 м/с, а половину оставшегося времени со скоростью 8 м/с, а затем до конца пути он ехал со скоростью 4 м/с. Определить среднюю скорость движения велосипедиста на всем пути.
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Гость:
Решение: Складываем скорости и делим на их количество: (10+8+4)/3=7,33 Ответ: 7,33
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