Пожалуйста! Срочно!!! Выполните синтаксический разбор предложения: Яблочное повидло - хорошая начинка для пирожков.
Русский язык
Пожалуйста! Срочно!!! Выполните синтаксический разбор предложения: Яблочное повидло - хорошая начинка для пирожков.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яблочное, (ставим вопрос, какое?) опредиление подчеркиваемь волной. Повидло (кто?что?) подчеркиваемь ___. Хорошая (Какая?) подчеркиваемь волной.Для пирожков (кого?чего?) дополнение подчркиваемь _ _ _ _ _ _. Все! ура!
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