Пожалуста помогите с упражнение 70 ,решить быстро

Русский язык
Пожалуста помогите с упражнение 70 ,решить быстро
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не забывайте, что необходимо их выделить и обязательно обозначить запятыми. Пестревшие на лугах Остановивших неподалеку друг от друга Привольно расположившиеся на этих многоводных урочищах, покрытых весенними травами Спускавшиеся к аулам с возвышенности Выросшие в безводной долине
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Каким кольчеством теплоты можно нагреть 0,3 кг воды от 12 до 20 градусов
Ответить
Математика
Муми-тролли с друзьями поставили спектакль птицы разбросали 9 афиша о престашем с??ектакли на берегу моря и надлежит над раза больше и еше 40 афиш ...
Ответить
Информатика
Помогите пожалуйста,Как нарисовать букву е по Грис?
Ответить
Английский язык
Помогииииитеее!!!! Пожалуйста!!!! Срочно!!!! Очень нужно!!! Заранее спасибо)))
Ответить
Математика
Именованный масштаб плана 1-250 метров расчищайте сколько сантиметров надо отложить на этом плане при изображении расстояния в: 500 метров; 1 килом...
Ответить