Пожалуста помогите с упражнение 70 ,решить быстро

Гость: Гость:

Не забывайте, что необходимо их выделить и обязательно обозначить запятыми. Пестревшие на лугах Остановивших неподалеку друг от друга Привольно расположившиеся на этих многоводных урочищах, покрытых весенними травами Спускавшиеся к аулам с возвышенности Выросшие в безводной долине