Пожалуста помогите с упражнение 70 ,решить быстро
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Пожалуста помогите с упражнение 70 ,решить быстро
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не забывайте, что необходимо их выделить и обязательно обозначить запятыми. Пестревшие на лугах Остановивших неподалеку друг от друга Привольно расположившиеся на этих многоводных урочищах, покрытых весенними травами Спускавшиеся к аулам с возвышенности Выросшие в безводной долине
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