Пожар москвы 1812 год

Гость: Гость:

10 октября 1812 года Наполеон принял решение войти в Москву. С восходом солнца он стал ждать, что царь Александр выйдет и вынесет ему ключи от города. Но у русских был другой план. Под командованием Кутузова всё население Москвы вместе с армией было выведено из города. Но перед этим из города вынесли все запасы продовольствия и подожгли его. Адмирал не зря сказал тогда: ,,Потеряв Москву мы не потеряем Россию, но потеряв армию мы сами обречём себя." Поэтому французам было предоставлено войтив горящую Москву, холодную ( французские лосины против русских морозов) и голодную. Город конечно сгорел и это было потерей, но данная жертва привнесла огромный вклад в победу над Наполеоном.