Помогите мне с английским языком пожалуйста четвертое упражнение b
Английский язык
Помогите мне с английским языком пожалуйста четвертое упражнение b
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ground floor-two garages 1-st floor-kitchen,dining room 2-nd floor-living room 3-rd floor-two bedrooms,and two bathrooms 4-th floor-two bedrooms,one bathroom
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