Составьте из слова заколка новые слова которые обозначают пучок волос,шерсти из 4 букв
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Составьте из слова заколка новые слова которые обозначают пучок волос,шерсти из 4 букв
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Ответ - клок надеюсь, подойдет
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