Позязя:3 Не могу сделать
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Позязя:3 Не могу сделать
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Плавать, swimmer, пловец. sing, петь, певец. to teach, учить, teacher. прыгать, jumper, прыгун. to travel, путешествовать, путешественник. играть в театре, actor, актер. to dance, танцевать, танцор. писать, writer, писатель. play, играть, игрок.
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