Можно ли записать число 1000 при помощи только восьми восмерок и арифметическими знаками???
Математика
Можно ли записать число 1000 при помощи только восьми восмерок и арифметическими знаками???
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Гость:
Все очень просто 888+88+8+8+8
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