Какое событие в балладе является кульминацияоным
Литература
Какое событие в балладе является кульминацияоным
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точка наивысшего напряжения в развитии произведения
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