Какое событие в балладе является кульминацияоным

Литература
Какое событие в балладе является кульминацияоным
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точка наивысшего напряжения в развитии произведения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Можно ли записать число 1000 при помощи только восьми восмерок и арифметическими знаками???
Ответить
История
Какие науки в Византии
Ответить
Русский язык
От глаголов в неопределенной форме образуйте сначала форму 3-го лица множественногочисла, затем- действительные причастия настоящего времени и запи...
Ответить
Физика
Помогите пожалуйста решить задачи: 1) Какое количество теплоты потребуется для н??гревания 20грамм латуни на 5°С (Варианты:А)100Дж,Б)40Дж,В)40.00...
Ответить
Математика
Белочка собирала на зиму орехи много ли собрала? спросил еж если принесу 4 ореха будет столько же.сколько и в прошлом году а если найду не ...
Ответить