Познач будову слів : хатину, садок , грушки , горбочки .
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Познач будову слів : хатину, садок , грушки , горбочки .
Ответ(ы):
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ХАТИНУ - корень ХАТ, суф ИН, оконч. У, основа ХАТИН САДОК - корень САД, суф. ОК, окончание нулевое, основа САДОК ГРУШКИ - корень ГРУШ, суф. К, оконч. И, основа ГРУШКИ ГОРБОЧКИ - корень ГОРБ, суф. ОЧК, оконч. И, основа ГОРБОЧК
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