Познач будову слів : хатину, садок , грушки , горбочки .

Гость: Гость:

ХАТИНУ - корень ХАТ, суф ИН, оконч. У, основа ХАТИН САДОК - корень САД, суф. ОК, окончание нулевое, основа САДОК ГРУШКИ - корень ГРУШ, суф. К, оконч. И, основа ГРУШКИ ГОРБОЧКИ - корень ГОРБ, суф. ОЧК, оконч. И, основа ГОРБОЧК