Познач правильну відповідь. Не змінюються за особами дієслова... А минулого часу ,Б теперішнього часу,В майбутнього часу

Українська мова
Познач правильну відповідь. Не змінюються за особами дієслова... А минулого часу ,Б теперішнього часу,В майбутнього часу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Майбутнього часу або теперішнього часу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найдите углы треугольника, если один из них на 40 меньше второго и в три раза больше третьего
Ответить
Математика
Два автомобиля с одинаковой скоростью двигались навстречу друг другу до места вс??речи первый ехал 9часов а второй 4 часа Сколько километров проеха...
Ответить
Русский язык
Укажи лишнее слово. а) заячьи б) обезьяна в) коньки г) вьюга
Ответить
История
какую спортивную игру 1891 игру придумал Джеймс Нейсмит
Ответить
Математика
F(x)=4x:(x+4) исследовать функцию
Ответить