Познач правильну відповідь. Не змінюються за особами дієслова... А минулого часу ,Б теперішнього часу,В майбутнього часу

Українська мова

Познач правильну відповідь. Не змінюються за особами дієслова... А минулого часу ,Б теперішнього часу,В майбутнього часу

Автор: Гость