Познач правильну відповідь. Не змінюються за особами дієслова... А минулого часу ,Б теперішнього часу,В майбутнього часу
Українська мова
Познач правильну відповідь. Не змінюються за особами дієслова... А минулого часу ,Б теперішнього часу,В майбутнього часу
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Гость:
Майбутнього часу або теперішнього часу
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