Позначити закиньчення, та визнач рід цих іменників. Сибіром, річка, сибіру,насипом,степом.

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Позначити закиньчення, та визнач рід цих іменників. Сибіром, річка, сибіру,насипом,степом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сибіром - ч.р., ом-закінчення , річка - ж.р.,а -закінчення, сибіру - ч.р.,у- закінчення, насипом - ч.р.,ос-закінчення , степом - ч.р.,ом - закінчення 
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