Пппппппппаааааааммммммммааааааггггггиииттттеее
Математика
Пппппппппаааааааммммммммааааааггггггиииттттеее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самолёт 2700 км | 3 ч | 2700:3= 900 км/ч Поезд 2700:6=450 км | 3+2=5 ч | 450:5 = 90 км/ч
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