Запиши выражение и вычесли их значения. 1) Из числа 26 000 вычесть произведение чисел 315 и 12 2)Частное чисел 968 и 8 увеличить в 30 раз. 3) сумму чисел 1890 и 960 уменьшить в 15 раз.

Математика

Запиши выражение и вычесли их значения. 1) Из числа 26 000 вычесть произведение чисел 315 и 12 2)Частное чисел 968 и 8 увеличить в 30 раз. 3) сумму чисел 1890 и 960 уменьшить в 15 раз.

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