Запиши выражение и вычесли их значения. 1) Из числа 26 000 вычесть произведение чисел 315 и 12 2)Частное чисел 968 и 8 увеличить в 30 раз. 3) сумму чисел 1890 и 960 уменьшить в 15 раз.
Математика
Запиши выражение и вычесли их значения. 1) Из числа 26 000 вычесть произведение чисел 315 и 12 2)Частное чисел 968 и 8 увеличить в 30 раз. 3) сумму чисел 1890 и 960 уменьшить в 15 раз.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ 1) 26 000 - 315*12 = 26000 - 3780 = 22220 2) (968:8)*30 = 121*30 =3630 3) (1890+960) : 15 = 2850 : 15 = 190
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