Правила поведения!помогите придумать,пожалуйста,на каждую группу!
Окружающий мир
Правила поведения!помогите придумать,пожалуйста,на каждую группу!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отношение на дороге:нельзя переходить дорогу в неположенном месте,переходЯя дорогу сночало посмотри на право потом на лево
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