Правила работы с комютером

Гость: Гость:

1) Нельзя чтобы находилась рядом вода в стакане так как может попасть на провод и все загорится. 2)Чтобы компьютер не перегревался 3)Не оставлять зарядку от компьютера в нём ну в разрядки это может повредить компьютер.