Правила работы с комютером
Окружающий мир
Правила работы с комютером
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Нельзя чтобы находилась рядом вода в стакане так как может попасть на провод и все загорится. 2)Чтобы компьютер не перегревался 3)Не оставлять зарядку от компьютера в нём ну в разрядки это может повредить компьютер.
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