Правила соврименного человека
Окружающий мир
Правила соврименного человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- «добивайся личного успеха, достигай богатства, живи в достатке — тем самым ты содействуешь процветанию и развитию общества»;- «не доставляй другим неудобств, не лезь в чужую жизнь, уважай личность другого и частную собственность».- «не ленись, будь энергичен, всегда стремись к большему»;- «саморазвивайся, учись, становись умнее — тем самым ты содействуешь прогрессу человечества»
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