Правила соврименного человека

Гость: Гость:

- «добивайся личного успеха, достигай богатства, живи в достатке — тем самым ты содействуешь процветанию и развитию общества»;- «не доставляй другим неудобств, не лезь в чужую жизнь, уважай личность другого и частную собственность».- «не ленись, будь энергичен, всегда стремись к большему»;- «саморазвивайся, учись, становись умнее — тем самым ты содействуешь прогрессу человечества»