Предложение с местоимением нечто

Русский язык
Предложение с местоимением нечто
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я хочу повидать нечто необычное,волшебное и сказочное
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