Предложение со словами ожог-ожёг, поджог-поджёг

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Предложение со словами ожог-ожёг, поджог-поджёг
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Мой одноклассник получил ожог Ожёг руки может быть очень опасен  2) Мужчине дали штраф за поджог сарая А на это не хватило фантазии 
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