Предложение со словами ожог-ожёг, поджог-поджёг
Русский язык
Предложение со словами ожог-ожёг, поджог-поджёг
Ответ(ы):
Гость:
1) Мой одноклассник получил ожог Ожёг руки может быть очень опасен 2) Мужчине дали штраф за поджог сарая А на это не хватило фантазии
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