Предложите Способы предупреждения заражения человека аскаридозом

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Пищеварительном тракте, в мышечной ткани, и даже - в мозгу или глазах. Их эволюция со временем привела к тому, что паразитам удалось отлично развить свои защитные механизмы - их сложно выявить и сложно уничтожить. Итак, как же защитить свой организм от паразитов? Паразитов существует невероятное множество. В данной статье рассмотрены гельминтозы - заболевания, вызываемые у человека паразитическими червями (глистами) , живущими внутри организма. У детей наиболее часто встречаются круглые черви - острицы, аскариды, власоглавы. Во взрослом состоянии аскарида может достигать длины 15 - 40 см, место их обитания - тонкая кишка. Острицы намного меньше - всего 3 - 12 мм, паразитируют в основном в толстой и тонкой кишках. Власоглавы достигают длины 35 мм и размножаются преимущественно в толстом и тонком кишечнике. Его продолжительность жизни около пяти лет. Как происходит заражение? Чаще всего заражение яйцами паразитов происходит через почву, загрязненную экскрементами. Нередко яйца гельминтов попадают на фрукты, овощи и ягоды, лежащие на земле. Значительную роль в распространении гельминтов играют мухи, переносящие на своих лапках и хоботке яйца гельминтов на поверхность продуктов питания. Кроме этого заражение может произойти при заглатывании воды во время купания в водоемах. Также заразиться можно и от домашних питомцев - кошек или собак. Как проявляются гельминтозы? Первые признаки болезни чаще всего бывают общими. К ним можно отнести: отсутствие аппетита, рвота, тошнота, боли в животе, слюнотечение, неустойчивый стул. Заметны и сильные перемены в настроении: отмечается неуравновешенность, повышенная утомляемость, слабость. Тяжелые случаи глистной болезни вызывают нарушения в отношении нервной системы: головокружения, головные боли, возникновение навязчивых движений, т. н. тиков: подергивание плечами, мигание глазами. При аскаридозе в случаях миграции паразита в организме может появиться сильный кашель. Нередко возникают кожные сыпи. При возникновении подозрения на гельминтоз, следует немедленно обратиться к специалисту. Самолечение здесь неуместно! После проведения ряда анализов, врач назначит наиболее эффективное лечение. В настоящее время спектр средств для лечения глистных инвазий довольно широк. Но самостоятельно подбирать себе лечение нельзя, следует помнить о том, что каждый препарат обладает своими противопоказаниями. Но и оставлять полностью лечение на ответственности врача тоже не стоит: существует множество фитопрепаратов и гомеопатических средств, действующих довольно эффективно. Широко известна эффективность в борьбе с гельминтами таких средств, как лук, гранат, чеснок, тыква и тыквенные семечки, зверобой, полынь. Как защититься от паразитов? Условия просты до невероятности - это соблюдение личной гигиены, тщательное мытье рук со щеткой и мылом. Все продукты необходимо подвергать тщательной обработке, непременному мытью перед употреблением. Если в доме есть человек, зараженный гельминтами, требуется регулярная смена белья - постельного и нательного. Все белье необходимо кипятить и проглаживать горячим утюгом. Детей следует подмывать утром и вечером, спать они должны в плотных трусиках и на отдельной кровати. В дачный сезон необходимо правильно оборудовать отхожее место, экскременты нужно компостировать и обеззараживать, чтобы не загрязнять участок яйцами гельминтов. Также необходимым условием является профилактика глистов у домашних животных.