Представьте обыкновенную дробь в виде десятичной 5 класс 2\3+0,8 1,34-4/25 2/3:15
Математика
Представьте обыкновенную дробь в виде десятичной 5 класс 2\3+0,8 1,34-4/25 2/3:15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/3+0,8=2/3+8/10=2/3+4/5=6/15+12/15=18/15=6/5=1,2 1,34-4/251,34-4:25=1,34-0,16=1,18 2/3:15=2/3*1/15=2/45=0,0(4)
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