Вставь подходящие по смыслу слова. Настало...утро. На стёклах появились...узоры. Лучи...света играли на стекле. Вот распустилась...цветок. Красив...узор и в блеске...солнца, и в синеве...вечера.

Русский язык
Вставь подходящие по смыслу слова. Настало...утро. На стёклах появились...узоры. Лучи...света играли на стекле. Вот распустилась...цветок. Красив...узор и в блеске...солнца, и в синеве...вечера.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чудесное утро. милие узори. солнычного света. первый цветок.
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