Вставь подходящие по смыслу слова. Настало...утро. На стёклах появились...узоры. Лучи...света играли на стекле. Вот распустилась...цветок. Красив...узор и в блеске...солнца, и в синеве...вечера.
Русский язык
Вставь подходящие по смыслу слова. Настало...утро. На стёклах появились...узоры. Лучи...света играли на стекле. Вот распустилась...цветок. Красив...узор и в блеске...солнца, и в синеве...вечера.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чудесное утро. милие узори. солнычного света. первый цветок.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Туристы сделали за день 2 остановки.Расстояние до 1 остановки в 3 раза меньше,чем весь путь.Расстояние от 1 до 2 остановки в 4 раза меньше,чем Расс...
Математика
Для клуба купили два куска ткани одинаковой ширины чтобы сшить на окна одинаковые шторы в первом куске было 27 метров ткани а во втором 36 метров и...
Математика