Вставь подходящие по смыслу слова. Настало...утро. На стёклах появились...узоры. Лучи...света играли на стекле. Вот распустилась...цветок. Красив...узор и в блеске...солнца, и в синеве...вечера.

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Вставь подходящие по смыслу слова. Настало...утро. На стёклах появились...узоры. Лучи...света играли на стекле. Вот распустилась...цветок. Красив...узор и в блеске...солнца, и в синеве...вечера.

Автор: Гость