Представте смешанные дроби в виде суммы целого числа и правильной дроби а)5 2/7 б)10 2/3 в)31 13/15 г) 8 11/39 Это понятно что 5 мы складывавем с 2/7 а дальше как сложить,забыла..
Математика
Представте смешанные дроби в виде суммы целого числа и правильной дроби а)5 2/7 б)10 2/3 в)31 13/15 г) 8 11/39 Это понятно что 5 мы складывавем с 2/7 а дальше как сложить,забыла..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 5+2/7=5/1+2/7=(35+2)/7=37/7=5 2/7 б)10+2/3=10/1+2/3=(30+2)/3=32/3=10 2/3 в)31+13/15=30 15/15+13/15=30 28/15=31 13/15 г)8+11/39=7 39/39+11/39=7 50/39=8 11/39
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