Представте смешанные дроби в виде суммы целого числа и правильной дроби а)5 2/7 б)10 2/3 в)31 13/15 г) 8 11/39 Это понятно что 5 мы складывавем с 2/7 а дальше как сложить,забыла..

Математика

Представте смешанные дроби в виде суммы целого числа и правильной дроби а)5 2/7 б)10 2/3 в)31 13/15 г) 8 11/39 Это понятно что 5 мы складывавем с 2/7 а дальше как сложить,забыла..

Автор: Гость