Прочтите текст и ответьте на вопросы Согласно библейским сказаниям первого человека звали Адам.У него и его жены Евы родились сыновья Каин и Авель.Каин занимался земледелием,а Авель скотоводством.Однажды обо брата принесли жер...

Обществознание
Прочтите текст и ответьте на вопросы Согласно библейским сказаниям первого человека звали Адам.У него и его жены Евы родились сыновья Каин и Авель.Каин занимался земледелием,а Авель скотоводством.Однажды обо брата принесли жертву богу–Каин плоды земди,а Авель–ягненка.Бог жертву Авеля принял,а Каина нет.И тогда Каин «востал на брата своего»и убил его.Бог осудил поступок Каина и сказал ему:«Отныне,когда ты будешь вырашивать землю,она не станет более давать силы своей для тебя,и ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Что стало причиной преступления Каина по отношению к своему брату? Как называется чувство вина человека за совершенной им поступок?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причиной преступления стала зависть. Чувство вины-совесть
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В треугольнике АВС угол С равен 90. АС= 15 , АВ = 5 корень из 10 . найдите tgВ.
Ответить
Английский язык
помогите плиз написать сочинение на тему my weekdays на английски за 3 класс
Ответить
Математика
Как правильно решить пример в столбик 64÷2
Ответить
Литература
Нам задали написать стих собственного сочинения, со словами в которых есть цифры. например- ночью шум стоял в по2ле там 2 гнома побывали . спасиб...
Ответить
Математика
6 3/4:9+24:6/7-1/9:4/21 |дробная черта| 53 2/3- 22 14/15:2 2/3 По действиям!!!! ПЖ СДЕЛАЙТЕ
Ответить