Прочтите текст и ответьте на вопросы Согласно библейским сказаниям первого человека звали Адам.У него и его жены Евы родились сыновья Каин и Авель.Каин занимался земледелием,а Авель скотоводством.Однажды обо брата принесли жер...

Обществознание

Прочтите текст и ответьте на вопросы Согласно библейским сказаниям первого человека звали Адам.У него и его жены Евы родились сыновья Каин и Авель.Каин занимался земледелием,а Авель скотоводством.Однажды обо брата принесли жертву богу–Каин плоды земди,а Авель–ягненка.Бог жертву Авеля принял,а Каина нет.И тогда Каин «востал на брата своего»и убил его.Бог осудил поступок Каина и сказал ему:«Отныне,когда ты будешь вырашивать землю,она не станет более давать силы своей для тебя,и ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Что стало причиной преступления Каина по отношению к своему брату? Как называется чувство вина человека за совершенной им поступок?

Автор: Гость