Представьте заданное выражение в виде степени с рациональным показателем: 4^-1/2
Математика
Представьте заданное выражение в виде степени с рациональным показателем: 4^-1/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я конечно не ошибаюсь, то получится -1/2 в степени 1. Если мы представим это число в степени, то получится квадратный корень из -1/4. Минус выносим, получаем корень из 1/4. Итог:-1/2
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