Как решить пример? -1,8x+2,5=0,7x+10
Математика
Как решить пример? -1,8x+2,5=0,7x+10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- 1,8х + 2,5 = 0,7х + 10; - 1,8х - 0,7х = 10 - 2,5; - 2,5х = 7,5; х = 7,5 : (- 2,5); х = - 3. Ответ: - 3
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