люди умные помогите как называется сейчас город флоренция?
История
люди умные помогите как называется сейчас город флоренция?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так и называется. Флоренция-это итальянский город, расположенный в центре региона Тоскана, на берегу реки Арно. Этот город был успешным, и в этом городе водились свои деньги, которые назывались "флорины". Название "Флоренция" произошло именно от названия этой монеты.
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