люди умные помогите как называется сейчас город флоренция?

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люди умные помогите как называется сейчас город флоренция?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так и называется.  Флоренция-это итальянский город, расположенный в центре региона Тоскана, на берегу реки Арно.  Этот город был успешным, и в этом городе водились свои деньги, которые назывались "флорины". Название "Флоренция" произошло именно от названия этой монеты. 
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