люди умные помогите как называется сейчас город флоренция?

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Так и называется. Флоренция-это итальянский город, расположенный в центре региона Тоскана, на берегу реки Арно. Этот город был успешным, и в этом городе водились свои деньги, которые назывались "флорины". Название "Флоренция" произошло именно от названия этой монеты.