15 номер заранее спасибо

Математика
15 номер заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 440 -280= 160(кв.)- в 4 подъездах . 2) 160/4=40(кв.)- в 1 подъезде 3) 440/40=11(под.)- во 2 доме  4) 280/40=7(под.)- в 1 доме  
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