Анаграмма – перестановка букв в слове, создающая новое слово (например, адрес – с??еда). Составьте из каждого слова по одному новому: роман – … , майка – … , ласка – … , липа – … .
Русский язык
Анаграмма – перестановка букв в слове, создающая новое слово (например, адрес – с??еда). Составьте из каждого слова по одному новому: роман – … , майка – … , ласка – … , липа – … .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Роман-норма, майка-кайма, ласка-скала,липа-пила
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