Анаграмма – перестановка букв в слове, создающая новое слово (например, адрес – с??еда). Составьте из каждого слова по одному новому: роман – … , майка – … , ласка – … , липа – … .

Русский язык

Анаграмма – перестановка букв в слове, создающая новое слово (например, адрес – с??еда). Составьте из каждого слова по одному новому: роман – … , майка – … , ласка – … , липа – … .

Автор: Гость