Упростите выражения а)3*(-2a) б)(-1)*(6c) в)8а:2 г)(-8с)*11 д)(-4х)*(-2) е)(-12)*6у ж)(-12x):(-4) з)(-2у)*3 и)7*(-3у) к)(-4а)*(-8) л)(-15у):(-3) м)(-25с):5
Математика
Упростите выражения а)3*(-2a) б)(-1)*(6c) в)8а:2 г)(-8с)*11 д)(-4х)*(-2) е)(-12)*6у ж)(-12x):(-4) з)(-2у)*3 и)7*(-3у) к)(-4а)*(-8) л)(-15у):(-3) м)(-25с):5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)3*(-2a) = -6а; б)(-1)*(6c) = -6с; в)8а:2 = 4а; г)(-8с)*11 = -88с; д)(-4х)*(-2) = 8х; е)(-12)*6у = - 72у; ж)(-12x):(-4) = 3х; з)(-2у)*3 = -6у; и)7*(-3у) = -21у; к)(-4а)*(-8) = 32а; л)(-15у):(-3) = 5у; м)(-25с):5 = -5с.
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