У бабушки 20 чашек: 15 с красными цветами , остальные с синими. Бабушка нвливает чай в случайно выбронную чашку. Найдите вероятность того , что это будет чашка с синими цветами?

Гость: Гость:

РЕШЕНИЕ Вероятность в этом (простом) случае равна процентной доле каждого цвета. Для красных это = 15/20 = 3/4 = 0,75 = 75% А для остальных (синих) и формула другая = 100% - 75% = 25% - ОТВЕТ ИЛИ С начала число синих = 20 - 15 = 5 синих И вероятность синих = 5 из 20 = 5/20 = 1/4 = 0,25 = 25% - ОТВЕТ