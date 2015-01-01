ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!ОЧЕНЬ СРОЧНО И БЫСТРО,А ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНО НУЖНО..... 1)Какой троп использует автор в строке "словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне"? а)олицетворение б) гипербола в) эпитет 2) Какое вы...
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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!ОЧЕНЬ СРОЧНО И БЫСТРО,А ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНО НУЖНО..... 1)Какой троп использует автор в строке "словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне"? а)олицетворение б) гипербола в) эпитет 2) Какое выразительное средство применил поэт в строчке: "Тихо льется с кленов листьев медь..."? а)эпитет б) олицетворение в) сравнение 3) Как С.А.Есенин вспоминал о своем детстве? а) "Зачастую не трудно вспомнить, кто же был любимым литературным героем в раннем детстве.Но вот кем создан этот персонаж,вспомнить не всегда легко". б) "Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства; жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался..." в) "Рано посетили меня религиозные сомнения. В детстве у меня были очень резкие переходы : то полоса молитвенная, то необычайного озорства, вплоть до желания кощунствовать и богохульствовать". 4) О каком слове сказал так поэт: "что-то гнусное, петлястое, лживое, плетущееся на хилых ногах из дома в дом"? а) сплетня б) песня в) горе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Срочно!!! Не жалею, не зову, не плачу, Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увяданья золотом охваченный, Я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться, Сердце, тронутое холодком, И страна березового ситца Не заманит шляться босиком. Дух бродяжий! ты все реже, реже Расшевеливаешь пламень уст. О моя утраченная свежесть, Буйство глаз и половодье чувств. Я теперь скупее стал в желаньях, Жизнь моя! иль ты приснилась мне? Словно я весенней гулкой ранью Проскакал на розовом коне. Все мы, все мы в этом мире тленны, Тихо льется с кленов листьев медь... Будь же ты вовек благословенно, Что пришло процвесть и умереть.ПОПРОСИ БОЛЬШЕ ОБЪЯСНЕНИЙ СЛЕДИТЬ ОТМЕТИТЬ НАРУШЕНИЕ! Vitalii6705.04.2015 ОТВЕТЫ И ОБЪЯСНЕНИЯAnnDanko новичок тут эпитетов несколько: страна березового ситца, увяданья золотом, дух бродяжий, розовом коне. И какая именно нужна характеристика? Уточните1 КОММЕНТАРИЙ ОТМЕТИТЬ НАРУШЕНИЕ! 0СПАСИБО0Любой охарактеризуй Мозг Отвечающий Не можешь найти то, что ищешь?ЗАДАЙ ВОПРОС ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ
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