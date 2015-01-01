ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!ОЧЕНЬ СРОЧНО И БЫСТРО,А ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНО НУЖНО..... 1)Какой троп использует автор в строке "словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне"? а)олицетворение б) гипербола в) эпитет 2) Какое вы...

Гость: Гость:

Срочно!!! Не жалею, не зову, не плачу, Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увяданья золотом охваченный, Я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться, Сердце, тронутое холодком, И страна березового ситца Не заманит шляться босиком. Дух бродяжий! ты все реже, реже Расшевеливаешь пламень уст. О моя утраченная свежесть, Буйство глаз и половодье чувств. Я теперь скупее стал в желаньях, Жизнь моя! иль ты приснилась мне? Словно я весенней гулкой ранью Проскакал на розовом коне. Все мы, все мы в этом мире тленны, Тихо льется с кленов листьев медь... Будь же ты вовек благословенно, Что пришло процвесть и умереть.ПОПРОСИ БОЛЬШЕ ОБЪЯСНЕНИЙ СЛЕДИТЬ ОТМЕТИТЬ НАРУШЕНИЕ! Vitalii6705.04.2015 ОТВЕТЫ И ОБЪЯСНЕНИЯAnnDanko новичок тут эпитетов несколько: страна березового ситца, увяданья золотом, дух бродяжий, розовом коне. И какая именно нужна характеристика? Уточните1 КОММЕНТАРИЙ ОТМЕТИТЬ НАРУШЕНИЕ! 0СПАСИБО0Любой охарактеризуй Мозг Отвечающий Не можешь найти то, что ищешь?ЗАДАЙ ВОПРОС ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ