Преобразовать в действительное причастие прошедшего времени: который шастал и заблудился
Русский язык
Преобразовать в действительное причастие прошедшего времени: который шастал и заблудился
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шаставший, заблудившийся.
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