Преобразуйте в многочлен: (2а-1) в квадрате; (х+3у)в квадрате; (7-х)(7+х); Сейчас нуж??о, пожалуйста!
Алгебра
Преобразуйте в многочлен: (2а-1) в квадрате; (х+3у)в квадрате; (7-х)(7+х); Сейчас нуж??о, пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
1) 4а^2-4а+1 2)х^2+6ху+9у^2 3)49-х^2
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