Преобразуйте в многочлен: (2а-1) в квадрате; (х+3у)в квадрате; (7-х)(7+х); Сейчас нуж??о, пожалуйста!

Алгебра

Преобразуйте в многочлен: (2а-1) в квадрате; (х+3у)в квадрате; (7-х)(7+х); Сейчас нуж??о, пожалуйста!

Автор: Гость