Во сколько раз изменится скорость некоторой реакции при повышении температуры от 10 до 50 ° С? температуры коэффициент реакции равен 3.

Химия
Во сколько раз изменится скорость некоторой реакции при повышении температуры от 10 до 50 ° С? температуры коэффициент реакции равен 3.
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