При каком значении А уравнение будет иметь 1 корень 1)х2-ах+9=0 2)х2+3ах+а=0
Алгебра
При каком значении А уравнение будет иметь 1 корень 1)х2-ах+9=0 2)х2+3ах+а=0
Ответ(ы):
Гость:
Квадратное уравнение имеет один корень когда его дискриминант равен нулю или когда оно образует полный квадрат
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