Помогите с анализом стиха: Поэза странностей жизни Встречаются, чтоб разлучать??я... Влюбляются, чтобы разлюбить... Мне хочется расхохотаться, И разрыдаться - и не жить! Клянутся, чтоб нарушить клятвы... Мечтают, чтоб кл...

Литература
Помогите с анализом стиха: Поэза странностей жизни Встречаются, чтоб разлучать??я... Влюбляются, чтобы разлюбить... Мне хочется расхохотаться, И разрыдаться - и не жить! Клянутся, чтоб нарушить клятвы... Мечтают, чтоб клянуть мечты... О, скорбь тому, кому понятны Все наслаждения тщетны!.. В деревне хочется столицы... В столице хочется глуши... И всюду человечьи лица Без человеческой души... Как часто красота уродна И есть в уродстве красота... Как часто низость благородна И злы невинные уста. Так как же не расхохотаться, Не разрыдаться, как же жить, Когда возможно расставаться, Когда возможно разлюбить?!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Они втстречаются но не поминают друг друга это ужас он говррит
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