Сочинение на тему добрый человек в моей жизни по плану : 1)что для меня добро 2) како?? человек щитается добрым 3) описать доброго человека 4) призыв к добру

Обществознание
Сочинение на тему добрый человек в моей жизни по плану : 1)что для меня добро 2) како?? человек щитается добрым 3) описать доброго человека 4) призыв к добру
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Для меня добро - это что-то светлое, теплое. Добро - это когда делаешь что-нибудь хорошее. А сделав доброе дело - на душе становится тепло, легко и ты счастлив. Добрый человек в первую очередь бескорыстный человек. Он помогает другим, отдает частичку себя и при этом не требует ничего взамен. Он делает добрые дела, потому что по другому поступать он не может. Если бы все хоть раз в жизни сделали стоящее доброе дело - мир изменился бы. Делайте добро и оно к вам вернется с удвоенной силой!
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