Сочинение на тему добрый человек в моей жизни по плану : 1)что для меня добро 2) како?? человек щитается добрым 3) описать доброго человека 4) призыв к добру

Гость: Гость:

Для меня добро - это что-то светлое, теплое. Добро - это когда делаешь что-нибудь хорошее. А сделав доброе дело - на душе становится тепло, легко и ты счастлив. Добрый человек в первую очередь бескорыстный человек. Он помогает другим, отдает частичку себя и при этом не требует ничего взамен. Он делает добрые дела, потому что по другому поступать он не может. Если бы все хоть раз в жизни сделали стоящее доброе дело - мир изменился бы. Делайте добро и оно к вам вернется с удвоенной силой!