Помогите сочинить сказку про простой карандаш (добрую):)

Гость: Гость:

В одном лесу,в маленьком домике жил простой карандаш.Лесные жители любили простой карандаш, так как он помогал нарисовать чертежи при строительстве дома какого-нибудь зверька . Неподалёку было болото.Там жила жаба славу которой и забрал простой карандаш.Невзлюбила жаба бедный карандаш и решила,надо думать как избавиться от карандаша.Думала она,думала и пришла к ней в голову злобная идея как сломать карандаш. Тем временем лесные зверюшки и простой карандаш готовили площадку для дня рождения жабы.Но к сожалению жаба об этом не знала,из-за злости на карандаш она совсем забыла что у неё сегодня день рождения. Вот вышла жаба и смотрит, что тут за праздник намечается?!И главное никто её не пригласил,вот тут то и жабу переполнило злостью на всех!Она думала,вот этот противный карандаш и друзей моих подговорил!И не успела она сказать-ах он нечесть лесная!Как тут вдруг все выскачили из укрытий и давай кричать во всё горло-с днём рожденья,с днём рожденья!И от этой радости жаба забыла обиду на всех!Но всё равно он решила исполнить свой злобный план, она взяла камень,и уже было кинула его в карандаш.но тут все сказали.Жабочка наша любимая,родная за, что же ты злишься на карандаш?Это ведь он придумал конкурсы,и подготовил площадку для твоего дня рожеденья!Тут жаба засмущалась и выкинула камень.И сказала это я так просто.Но в душе всё же она простила карандаш,и жили карандаш и жаба в мире и согласии. Ну как тебе сказка?Сама придумал не с интернета скачала!