При каком значении переменной Х равны следующие дроби: 1/6 и 12/Х А) 6 Б) 12 В) 32 Г) 72

Математика

При каком значении переменной Х равны следующие дроби: 1/6 и 12/Х А) 6 Б) 12 В) 32 Г) 72

Автор: Гость