При каком значении переменной Х равны следующие дроби: 1/6 и 12/Х А) 6 Б) 12 В) 32 Г) 72

Математика
При каком значении переменной Х равны следующие дроби: 1/6 и 12/Х А) 6 Б) 12 В) 32 Г) 72
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Гость:
Ответом будет пункт Г. 72
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