При каком значении t уравнение 3х^ - 6х + t =0 имеет единственный корень? Найдите этот корень
Алгебра
При каком значении t уравнение 3х^ - 6х + t =0 имеет единственный корень? Найдите этот корень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D=b^-4*a*c=-36-4*3*1=-36-12=-48 Тоесть нет корней
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