Из 7,7м ткани сшили 7 платьев для кукол и 9 полотенец скока ткани пошло на одно полот??нце если на каждое платье потребовалось 0,65м ткани

Гость: Гость:

на одно платье - 0,65 м, значит на 7 платьев уйдет - 0,65*7=4,55 м, значит на 9 полотенце уйдет 7,7-4,55=3,15 м. Тогда на 1 полотенце уйдет 0,35 м. Ответ: 0,35 м